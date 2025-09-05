Bis Ende 2026 feiert die Stiftung Bauhaus Dessau das 100. Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen. Warum beim feierlichen Auftakt mit der zugeschalteten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ministerpräsident Reiner Haseloff auch das Jahr 1932 in den Blick gerückt wurde.

Start für „Bauhaus 100“: Beim Festakt in Dessau wird Blick in die Zukunft auch von Sorge begleitet

Im historischen Direktorenzimmer von Walter Gropius trug sich EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva im Beisein von Ministerpäsident Reiner Haseloff und Stiftungsdirektorin und Bauhauschefin Barbara Steiner in das Goldene Buch des Landes Sachsen-Anhalts und der Stiftung Bauhaus ein.

Dessau/MZ. - Das Jubiläumsjahr „Bauhaus Dessau 100“ ist offiziell eröffnet. Der feierliche Jubiläumsauftakt in der Aula des Bauhaus-Gebäudes vor geladenen Gästen gab am Donnerstagabend einen Vorgeschmack auf ein buntes Festprogramm, das bis zum Sonntag in Dessau angeboten wird. Er war aber auch ein flammendes Bekenntnis der Redner des Abends für die Institution Bauhaus.