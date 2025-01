Beim Juniors Cup für U11-Fußballer in der Dessauer Anhalt-Arena gehen am Wochenendende wieder Talente von Topclubs aus Deutschland und Europa ins Rennen. Warum auch der Nachwuchs aus der Region profitiert.

Stars von morgen sind in Dessau zu Gast: Liverpool schickt sein U11-Team in die Anhalt Arena

Die U11-Fußballtalente des Liverpooler FC werden am Wochenende beim diesjährigen Juniors Cup in Dessau vertreten sein.

Dessau/MZ. - Talente von renommierten europäischen und deutschen Fußballclubs sowie Nachwuchskicker aus der Region präsentieren am Wochenende in der Dessauer Anhalt-Arena ihr Können. Die 31. Auflage eines der bedeutendsten Hallenturniere für U11-Junioren in Sachsen-Anhalt und über die Grenzen des Bundeslandes hinaus findet in der Sportstätte der Bauhausstadt statt. Der Dessauer Juniors Cup hat Tradition.