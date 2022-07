Energiedienstleister aus Berlin - Stadtwerke Dessau warnen vor Herausgabe von Daten

Dessau/MZ - Die Dessauer Stadtwerke Dessau distanzieren sich von Anrufern im Namen einer „Energiedienstleistung Berlin“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Versorgers hervor. Die Anrufe würden unter der Berliner Telefonnummer (030) 255 46 0 21 erfolgen. In den Gesprächen würde behauptet, Kunden der Dessauer Stadtwerke müssten aktuell mit einer Strompreisanpassung infolge höherer CO2-Abgaben rechnen.

„Unter diesem Vorwand werden dann sofort persönliche Daten abgefragt, um angeblich einen neuen Stromliefervertrag zu vermitteln“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke. „Wir weisen darauf hin, dass diese Behauptung frei erfunden ist und warnen davor, hier persönliche Daten weiter zu geben.“

Im Zweifelsfall sollte angerufene Kunden immer direkt mit den Stadtwerken Kontakt aufnehmen - per Telefon unter (0800) 899 1500, per E-mail an [email protected] oder persönlich in den Kundenzentren der Stadtwerke.