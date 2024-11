Die Stadtwerke in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau warnen vor betrügerischen Haustürgeschäften im Stadtgebiet Dessau-Roßlau. „Vertreter von Drittunternehmen geben geben sich fälschlicherweise als Mitarbeiter oder Partner der Stadtwerke aus, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Strom- und Gasverträge abzuschließen“, erklärte eine Sprecherin des städtischen Versorgers. Mehrere Kunden hätten die Stadtwerke bereits über solche Vorfälle informiert. „Die betroffenen Vertreter sind jedoch ausdrücklich keine Mitarbeiter der Stadtwerke Dessau.“

Mitarbeiter der Stadtwerke kündigen ihren Besuch nach Angaben des Unternehmens in der Regel im Voraus an und können sich jederzeit mit einem offiziellen Firmenausweis legitimieren. „Wir empfehlen unseren Kunden dringend, keine persönlichen Daten wie Vertrags-, Zählernummern oder Bankdaten weiterzugeben und keine Zahlungen an Haustürvertreter zu leisten“, betont Sirko Wimmer, Fachbereichsleiter Kundenservice der Stadtwerke Dessau. „Sollte der Verdacht auf unlautere Methoden bestehen, bitten wir, dies umgehend den Stadtwerken zu melden, damit wir schnell reagieren können“, ergänzt Wimmer.

Verbraucher, die an der Haustür einen Vertrag unterschrieben haben, können diesen innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich widerrufen. Auf Wunsch unterstützen die Stadtwerke betroffene Kunden bei einem ungewollten Lieferantenwechsel, indem sie den neuen Energieanbieter kontaktieren und auf das rechtlich fragwürdige Verhalten der Vertriebsmitarbeiter hinweisen.

Für Fragen stehen Stadtwerke-Mitarbeiter persönlich in den Kundencentern, telefonisch unter der kostenfreien Servicehotline (0800) 899 1500 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.