Sperrungen angekündigt Stadtwerke bauen Fernwärmeleitung zum Junkerspark - Ab Montag wird es in der Köthener Straße eng

Seit Monaten bauen die Dessauer Stadtwerke an der Fernwärmeleitung zum Junkerspark. Nun geht es in eine neue Phase. In der Köthener Straße gibt es erst eine Teil- und dann eine Vollsperrung. Was Autofahrer wissen müssen.