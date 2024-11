Kommunalwahl in Dessau-Roßlau Stadtwahlleiterin erklärt zur Panne in Mosigkau: „Es war ein vorläufiges Ergebnis, das man korrigieren kann“

Das von der Stadt am Montag proklamierte vorläufige Ergebnis der Ergänzungswahl in Mosigkau kam vielen merkwürdig vor. Nun ist klar: Das Wahlamt hatte einen Fehler gemacht. Wie der Stein ins Rollen kam und was die Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Mosigkau“ sagt, der nun ein Sitz für den Ortschaftsrat zugesprochen worden ist.