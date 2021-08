Stadtrundfahrten durch Dessau mit dem Doppeldecker-Bus kommen gut an

Dessau/MZ/dgi - „Wir sind überwältigt. Das Angebot wurde richtig gut angenommen“, sagt Dirk Edelmann. Der Vorsitzende der Dessauer Nahverkehrsfreunde hat mit seinen Mitstreitern an den Wochenenden in den Sommerferien ein Stadtrundfahrtangebot erprobt. Vom Bushalt am Bauhausmuseum ging es jeweils samstags und sonntags, 13 und 15 Uhr, auf 100-minütige Stadterkundung. Nach dem letzten Ferien-Wochenende (28./29. August) geht es nun in die Verlängerung bis Ende Oktober.

„Dessau-Roßlau hat so viele Sehenswürdigkeiten und trotzdem gab es bisher keine Möglichkeiten, diese per Stadtrundfahrten zu erkunden“, stellt Edelmann fest, der im Hauptberuf Straßenbahn im Dessauer Linienverkehr fährt. Als der Verein einen Doppeldecker-Bus erwerben konnte, sahen er und seine Mitstreiter Potenzial für hiesige Stadtrundfahrten. Und die Nachfrage bestätigt ihre Annahme. Sowohl Einheimische als auch Touristen haben an den Doppeldecker-Stadtrundfahrten Gefallen gefunden. „Viele Dessauer wollen sich die Stadt aus anderer, erhöhter Perspektive anschauen“, stellt er fest.

Am letzten Oktober-Wochenende ist für dieses Jahr definitiv Schluss

Für touristisches Publikum sorgt vor allem die Tourist-Information, die vielen Gästen die Stadtrundfahrten empfiehlt. Im Schnitt konnten bisher pro Fahrt 20 Gäste an Bord begrüßt werden, wobei der Sonnabend meist sehr viel stärker als der Sonntag gefragt ist. Deshalb wird es ab dem ersten September-Wochenende eine Änderung geben. „Wir fahren dann nur noch am Sonnabend, jeweils 13 und 15 Uhr“, so Edelmann. Sollte sich trotzdem erhöhter Bedarf nach Sonntagsfahrten ergeben, soll darauf reagiert werden. Davon ausgegangen wird derzeit aber nicht.

Am letzten Oktober-Wochenende ist für dieses Jahr definitiv Schluss. Da endet die Saison-Zulassung für den Bus. Dass es im nächsten Jahr weitergeht, das steht definitiv jetzt schon fest. „Von Mai bis Oktober wollen wir dann an den Wochenenden wieder Fahrten anbieten“, teilt Edelmann mit.

Mit Unterstützung der Stadtmarketinggesellschaft wurde der Bus schon mit teils neuer Beschriftung versehen

Dann sind auch Fahrten in den Abendstunden durch das nächtliche Dessau vorstellbar. Auch die Routenführung und das Erscheinungsbild des Busses werden noch einmal optimiert. So haben sich viele Fahrgäste eine Vorbeifahrt am Johannbau von der Ludwigshafener Straße aus gewünscht. Mit Unterstützung der Stadtmarketinggesellschaft wurde der Bus schon mit teils neuer Beschriftung versehen.

Tickets für 15 Euro/ermäßigt 13 Euro, sind in der Dessauer Tourist-Information, in den Büros von Heinrich Reisen oder direkt im Bus zu erwerben.