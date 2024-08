Dessau-Rosslau/MZ. - Die Standortkampagne in Berlin hat schon mal funktioniert. Kamen doch in der vorigen Wochen Besucher aus Berlin in die Touristinformation in die Dessauer Ratsgasse. Und wollten Mal gucken, wie man in der mittelgroßem Stadt am Ufer von Elbe und Mulde so gut leben könnte, wie es das große City-Light-Plakat in der Hauptstand verheißt.

Nach dem Auftakt in Berlin setzt die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau ihre Standortkampagne in Leipzig fort

Nach dem Auftakt in Berlin setzt die Stadtmarketinggesellschaft (SMG) Dessau-Roßlau ihre Standortkampagne jetzt aktuell in den benachbarten Großstadt Leipzig fort. Auch dort sind jetzt im Hauptbahnhof auf 126 Flächen die City-Light-Poster (CLP) platziert. Diese Werbung hinter vollverglasten Plakat-Vitrinen zeigt Fotomotive aus eigener Produktion. Wie SMG-Chef Hannes Wolf sagt, wurde 2022 mit den Plakat-Kampagnen begonnen: Dessau-Roßlau warb seitdem für sich als Standort für Leben und Wohnen, mit touristischen Highlights und herausragenden Veranstaltungen.

Jetzt denkt man daran, die Kampagnen auch auf die Arbeitswelt auszudehnen. Auf die Gründerkultur und die wichtigsten Arbeitgeber der Stadt. Auch das sei Stadtmarketing - die schnelle Information zu guten Jobs und Kontakten.

Dessau-Roßlau habe viel zu bieten, ist Stadtmarketingchef Hannes Wolf überzeugt

Dessau-Roßlau habe viel zu bieten, ist Hannes Wolf überzeugt. Auch die Kreativität im SMG-Team lässt den Chef immer wieder erstaunen. Da kämen so viele Ideen für Projekte, Aktionen... oder auch Fotomotive. Hier hat die 2016 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Dessau-Roßlau gegründete SMG in Sebastian Köhler auch einen versierten Fotografen gefunden.

So startete die Standortkampagne "Leben, Wohnen,Arbeiten in Dessau-Roßlau" mit dem Bild einer jungen Frau, die auf dem Balkon entspannt über die Stadt blickt und dabei das Bauhausmuseum Dessau als Hintergrund findet. Auch der Gassi-Spaziergang eines jungen Paars mit seinen Hunden über die Mulde mit Eierschneider erreichte viele Aufrufe und freundliche Kommentare. Zu sehen sind die Motive für die Werbekampagnen auf der Webseite unter visitdessau.com oder smg-dessau-rosslau.de

Aktuell in Leipzig sind zwei junge Handwerkerinnen auf dem Heimweg zu sehen - mit dem Rad entlang der Elbe ohne Stress und Stau, aber vor malerischer Kulisse, Da habe Dessau-Roßlau eben viele Trümpfe auf der Hand, sei erlebbar und unschlagbar, Ganz klar: Die SMG liebt Wortspiele.