Am Klinikum in Dessau stehen zum Wochenende Umbauten an. Mit Folgen für Patienten.

Dessau/MZ. - Patienten aufgepasst.

Die Notaufnahme im Dessauer Klinikum steht von Freitagabend, 25. Juli, 18 Uhr, bis zum nächsten Morgen am Sonnabend, 6 Uhr, nur eingeschränkt zur Verfügung. Darauf macht Klinikumssprecher Gelfo Kröger aufmerksam. „Der Grund für die Einschränkung sind technische Umbauten“, erklärt er.

Doch was heißt das für Patienten, die in der Zeit Hilfe brauchen und in die Notaufnahme kommen würden? „Sie sollten in dieser Zeit den Ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung über die Rufnummer 116117 kontaktieren“, bittet Kröger.

Auswirkungen haben die Arbeiten auch auf die Besuchszeit im Klinikum. Diese endet am Freitag bereits um 17 Uhr.