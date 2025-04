Stadt schreibt Dessauer Adventsmarkt neu aus - Wer will Veranstaltung die kommenden Jahre organisieren?

In Dessau-Roßlau wird ein neuer Organisator für den jährlichen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz gesucht.

Dessau-Rosslau/MZ/OML. - Noch dominieren Osterhasen- und Kükenfiguren sowie bunte Eier die Dekoration in der Dessauer Innenstadt, aber die Verwaltung denkt bereits an die Weihnachtszeit. Im Wirtschafts- und Tourismusausschuss am Donnerstag, 24. April, sollen die Weichen für die Weihnachtsmärkte der kommenden fünf Jahre gestellt werden.