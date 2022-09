Stadt Dessau-Roßlau wirbt für Müllsammelaktion am Wochenende

An vielen verschiedenen orten der Stadt sollen Bürger am Samstag Müll aufsammeln. Dabei gibt es einiges zu beachten.

Dessau-Rosslau/MZ - Zum fünften Mal ist es wieder so weit: Auch in Dessau-Roßlau wird am 17. September im Rahmen des „World Clean Up Days“ in die Hände gespuckt. Von 10 bis 13 Uhr werden alle interessierten Dessau-Roßlauer dazu angehalten, die Stadt von Müll und Unrat zu befreien. „Wir haben die Chance, unsere Stadt ein Stück weit lebenswerter zu machen“, ist die Quartiersmanagerin rund ums Leipziger Tor, Sylvia Watzek, ebenso wie die anderen Organisatoren, von dem Vorhaben überzeugt. Das Projekt habe darüber hinaus eine symbolische Dimension, indem durch die Zusammenarbeit der Bürger ein Zeichen gesetzt werde.

Bei den Säuberungsarbeiten stehen die Bürger keineswegs alleine da, denn organisiert und betreut wird der World Clean Up Day in Dessau-Roßlau von den Wirtschaftsjunioren Dessau, dem Eigenbetrieb Stadtpflege, dem Amt für Umwelt- und Naturschutz, sowie von weiteren Vereinen und Gruppen.

Plätze in der ganzen Stadt

Die Aktion wird parallel an verschiedenen Punkten der Stadt durchgeführt: An der Tiergartenbrücke/Eierschneider, im Rodebilleviertel/Taubenstraße, auf dem Marktplatz Zerbster Straße, am Hauptbahnhof Dessau, auf dem Friederikenplatz/Schlachthofstraße, der Ebertallee/Amaliensitz, dem Freibad in Großkühnau, vor dem Amtshaus Kleinkühnau, auf dem Heinz-Steyer-Ring, im Lorkpark, in der Viethstraße/Neuendorfstraße und Der Wall/Goltewitzer Straße.

Aus Sicherheitsgründen weisen die Organisatoren darauf hin, dass Schutzhandschuhe mitgebracht werden sollten, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Sollten gefährliche Stoffe wie zum Beispiel Asbest oder unbekannte Flüssigkeiten gefunden werden, soll denn Mitarbeitern der Sammelstellen unmittelbar Bescheid gesagt werden, damit die Funde in professioneller Manier entsorgt werden können und keine Gefahr mehr für die Besucher besteht. Des Weiteren stellen sie klar, dass der World Cleanup Day dazu diene, bereits im Stadtbild vorhandenen Müll zu entsorgen und nicht um den privaten Haus- oder Sperrmüll loszuwerden.

Fast 200.000 Teilnehmer in ganz Deutschland

Dessau-Roßlau ist an diesem Tag bei weitem nicht allein, denn bereits im letzten Jahr haben sich in ganz Deutschland insgesamt 836 Kommunen, mit 189.626 Teilnehmer an der Aktion beteiligt.

Weitere Infos für alle Interessierten gibt es unter:https://verwaltung.dessau-rosslau.de/stadtentwicklung-und-umwelt/natur-und-umwelt/world-cleanup-day.html oder unter Tel. 0163 204 2625.