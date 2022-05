Spitzenreiter über 40 km/h zu schnell - Polizei blitzt bei Mildensee und in Oranienbaum

Ingesamt wurden am Mittwoch 24 Verstöße festgestellt.

Dessau/Oranienbaum/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 185 Höhe Mildensee wurden am Mittwoch 13 Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden 592 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 112 km/h.

Eine zweite Kontrolle fand am Mittwoch auf der B107 in der Ortslage Oranienbaum in Richtung Dessau statt. Hier passierten 764 Fahrzeuge die Messstelle. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden elf Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 96 km/h.