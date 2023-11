Aufwertung der Innenstadt Spielen in der guten Stube - Zerbster Straße in Dessau erhalt neue Attraktion für Kinder und Erwachsene

Mit zwei neuen Attraktionen sollen Kinder und Erwachsene ab dem nächsten Frühjahr noch mehr Gründe haben, in die Zerbster Straße in Dessau zu kommen. Was wo geplant ist.