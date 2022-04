Spektakel für Mittelalter-Fans - Historische Kulisse der Wasserburg Roßlau lockt

Los geht es am Sonnabend um 11 Uhr.

Rosslau/MZ - Zu neuem Leben erwacht das Mittelalter am Sonnabend und Sonntag auf der Roßlauer Wasserburg. Jeweils ab 11 Uhr entführen Musikanten, Ritter, Gaukler, Handwerker und Händler die Besucher in längst vergessene Zeiten. Die Veranstalter der Firma Coex aus Cottbus organisieren am 30.April und 1. Mai vor historischer Kulisse ein Mittelalterspektakel mit Walpurgisfest und Ritterturnier.

Viel Spektakel beim Markttreiben

Hinter dem Eingang zur Burg vermitteln schon die Stände aus Holz, Tuch und Stroh und die Kleidung von Handwerkern und Händlern den Besuchern, was sie erwartet: Markttreiben und Alltag aus vergangenen Jahrhunderten. So sind unter den über 40 Handwerker- und Händlerständen unter anderem Bogenbauer, Nadelbinderin, Holzschnitzer, Porträt- und Miniaturmalerin zu finden.

Die Akteure stellen ihre Waren vor den Augen des Publikums her. Im Lager der „Barbaren Podegrodici“ ist zu beobachten, wie zeitaufwendig es ist, ein Kettenhemd zu knüpfen oder man einst Wolle und Holz verarbeitete. Im Lager können sich auch die Neugierigen die Karten oder Runen lesen lassen. Und ein Badehaus mit heißen Wassern, duftenden Ölen und Kräutern darf nicht fehlen auf einem mittelalterlichen Markt.

Zeitspung für Alltag, Traditionen, Sitten, Gebräuche

Als Hauptanziehungspunkt in diesem Jahr verspricht das Ritterturnier zu Pferde Spannung und Unterhaltung besonderer Art: Ritter, die hoch zu Ross um die Gunst einer Dame und das Lächeln einer Maid wetteifern. Dreimal am Tage legen die Mannen von „Wenzels Ritterschaft die Lanzen ein oder zücken die Schwerter und zeigen Mut, Geschick und Können beim Ritt durch Feuer und Flammen, im Gefecht gegen den Roland oder beim Sarazenenstecher.

Wie es im Mittelalter Sitte und Brauch war, tummelt sich auf Märkten auch fahrendes Künstlervolk. So auch „Braxas A“. Die Gruppe zeigt - passend zum Walpurgisfest - eine atemberaubende Feuer- und Fakirshow mit Nagelbrett und scharfen Waffen, Akrobatik und den Tanz auf Scherben. Auf alten Instrumenten musizieren „Fabula“ und Duo „Sack & Pacc“ die Musik des Mittelalters auf Schalmeien, Dudelsäcken und Trommeln: Neu für die Ohren, mitreißend zum Tanz und leise fürs Gemüt.

Fackeln und Feuer gehören zu Walpurgis. COEX Veranstaltungs GmbH & Co.KG

Zu lautem Teufelsspuk und kreischendem Hexentreiben rufen in der Dunkelheit dann lodernde Flammen. Rund um das Walpurgisfeuer gibt es in der Nacht zum 1. Mai Feuerzauber, Musik und Tanz.

Viel zu sehen, Gutes zu essen

Das kleine Volk findet Unterhaltung beim Bogenschießen, beim historischen Bastelstand, bei der Brandmalerei und beim Kinderritterturnier. Natürlich kann sich der Zeitreisende nicht nur satt sehen, sondern auch satt essen. Garküchen und Tavernen sorgen für das leibliche Wohl. Ritterbier und Met, Braten und Fladen, Knoblauchbrot oder andere Köstlichkeiten laden zum Verweilen und Schlemmen ein.

Wegezoll: 12 Euro für Erwachsene, acht Euro für Gewandete und Ermäßigte (Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte), Familienkarte 30 Euro. Kinder bis 7 Jahre: Eintritt frei