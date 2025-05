Michael Fricke beschäftigt Verwaltungsgericht SPD-Stadtrat verklagt Dessau-Roßlauer Stadtrat und dessen Vorsitzenden

Weil es Formfehler in der Stadtratssitzung am 16. Oktober gegeben hatte, mussten die Beschlüsse im Dezember neu gefasst werden. Doch an der Art und Weise gibt es kritik.