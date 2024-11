Dessau-Rosslau/MZ. - Anlässlich ihres 130. Geburtstages laden die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn und die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) in diesem Jahr noch zu einer Reihe von Sonderfahrten ein.

15. - 17. November

Im Rahmen des Jubiläumsjahres verkehrt die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn am Wochenende vom 15. bis 17. November jeweils von 10.05 Uhr bis 17.55 Uhr mit zusätzlichen Fahrten zwischen Dessau und der Parkstadt Wörlitz.

Als besonderes Highlight werden am Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, Sternfahrten mit den historischen Straßenbahnen TW 28 und TW 30 ab den Endhaltestellen Tempelhofer Straße und Junkerspark zum Hauptbahnhof angeboten – mit Anschluss an die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn sowie Rückfahrten.

Die Abfahrtszeiten ab Dessau Süd/ Tempelhofer Straße sind jeweils um 9.35, 11.35, 13.35 und 17.35 Uhr; ab Junkerspark um 9.31,11.31, 13.31 und 15.31 Uhr. Damit würdigt die DVG auch das 130-jährige Jubiläum der Dessauer Straßenbahn, die am 15. November 1894 ihren Betrieb aufgenommen hatte.

29. November - 1. Dezember

Zum Adventsmarkt in Wörlitz verkehrt auch in diesem Jahr wieder traditionsgemäß die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, fahren die Züge jeweils um 8.05, 10.05, 12.05, 14.05, 16.05 und 18.05 Uhr ab Dessau Hauptbahnhof sowie um 9.20, 11.20,13.20, 15.20, 17.20 und 19.20 Uhr ab Bahnhof Wörlitz.

8. Dezember

m Jubiläumsjahr verkehrt am 8. Dezember auch wieder der Nikolausexpress durch das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Unter Begleitung der Gästeführerin Ines Gerd begeben sich die Fahrgäste unter dem Motto „Die Suche nach dem Nikolaus“ auf eine spannende Sonderfahrt. Start ist in Dessau um 13.35 Uhr am Hauptbahnhof; die Rückankunft am Hauptbahnhof ist um 17.55 Uhr vorgesehen. Während einer Märchenführung durch den Wörlitzer Schlossgarten erfahren die Fahrgäste allerlei über Bräuche rund um Nikolaus und Knecht Ruprecht. Beim gemütlichen Kaffeetrinken im Ehrenhof des Küchengebäudes lassen die Teilnehmer gemeinsam den Tag ausklingen.

Resttickets für diese Sonderfahrt für Kinder und ihre Eltern bzw. Großeltern sind in der Mobilitätszentrale im Hauptbahnhof Dessau sowie in den Tourist-Infos Dessau und Roßlau erhältlich. Die Personenanzahl ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Im Ticketpreis von 34 Euro pro Person (ermäßigt 32 Euro für Kinder) sind alle Kosten für die Parkführung, das Kaffeetrinken sowie die Hin- und Rückfahrt mit der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn enthalten.

8., 15. und 22. Dezember

Am zweiten, dritten und vierten Advent verkehrt auf dem Liniennetz der DVG wieder die Adventsbahn. Die Fahrten mit dem liebevoll geschmückten historischen Straßenbahntriebwagen TW30 beginnen jeweils um 12.55, 14.55 und 16.55 Uhr am Hauptbahnhof und führen über Junkerspark nach Süd und zurück zum Hauptbahnhof. Es werden alle entlang der Fahrstrecke liegenden Haltestellen bedient. Für die Mitfahrt gelten die aktuellen Tarife der DVG.

Weitere Infos gibt es unter der kostenfreien Nummer 0800 899 15 00.