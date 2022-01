So läuft in den nächsten Tagen die Entsorgung der Weihnachtsbäume in Dessau-Roßlau

Dessau-Rosslau/MZ - „Tschüss Weihnachtsbaum!“, heißt es in der Doppelstadt ab Samstag, den 8. Januar. Wie in jedem Jahr wird der Eigenbetrieb Stadtpflege die Weihnachtsbäume der Dessau-Roßlauer an bestimmten Terminen schrittweise einsammeln. Angeboten wird - wie in den Jahren zuvor - ein Haustürservice. Die Bäume sollten abgeschmückt bis 7 Uhr am Sammeltag der jeweiligen Stadtteile vor der Haustür deponiert werden. Für Nachzügler gibt es aber auch ab Mitte Januar bis Anfang Februar das Angebot, den abgeputzten Baum an einem Wertstoffplatz im Stadtgebiet abzustellen.

Start am 8. Januar

Die Baum-Entsorgungsaktion beginnt am Samstag, 8. Januar, in Meinsdorf. Zum zweiten Mal muss dort aus Pandemiegründen mit einer Tradition gebrochen werden. Denn normalerweise werden die Meinsdorfer Tannen am Wochenende nach dem Dreikönigstag von der Freiwilligen Feuerwehr Meinsdorf eingesammelt, es war Brauch, dass die Kameraden am Abend die Meinsdorfer - bei Bratwurst und Glühwein - an einem großen Feuer versammelten. Das Feuer und das gemeinsame Grillen fällt aber auch in diesem Jahr aus.

Auch der Burgverein in Roßlau wird aus Pandemiegründen mit seiner Tradition des Weihnachtsbaumglühens brechen. „Der Abschied vom Weihnachtsbaum findet nicht statt“, sagte Torsten Vollert vom Förderverein der Burg Roßlau und begründet die Entscheidung mit der aktuellen Corona-Lage.

Weitaus umfangreicher ist die Sammelaktion der Stadtpflege am Samstag, 15. Januar: Dann werden im gesamten Stadtgebiet von Dessau-Roßlau einschließlich vieler Dessauer Außenstadtteile die Bäume entsorgt. Am Montag, 17. Januar, erfolgt der Rest. Die abgeputzten Weihnachtsbäume sollten an diesem Tag in Mühlstedt, Streetz, Natho, Rodleben, Brambach, Neeken, Rietzmeck, Kleutsch und Sollnitz bereitstehen.

Letzte Chance: Abstellen an Containerstellplätzen

Wer sich dann noch nicht von seinem Weihnachtsbaum trennen kann, der kann ihn zwischen 16. Januar und 2. Februar an ausgewählten Containerstellplätzen abgeben. Welche Stellplätze das sind, das steht im Abfallkalender 2022 des Stadtpflegebetriebes.

Infos unter https://stadtpflege.dessau-rosslau.de/entsorgung/abfuhrkalender/