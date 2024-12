In der Nacht zu Heiligabend, 24. Dezember, ist es in Jütrichau zu einem Unfall gegekommen.

Silbernes Auto fährt in Jütrichau gegen Grundstückseinfahrt und flüchtet: Hof ist videoüberwacht

Jütrichau/MZ. - In der Nacht zu Heiligabend, 24. Dezember, ist es in Jütrichau zu einem Unfall gegekommen.

Kurz vor 1 Uhr war dort in der Dorfstraße ein silberfarbenes Auto rückwärts gegen eine Grundstückseinfahrt gefahren. Der Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung B 184. Am Torpfeiler konnte ein geringer Schaden festgestellt werden.

Laut Zeugenaussagen befanden sich mehrere Personen im Fahrzeug, ein Kennzeichen konnte teilweise erkannt werden. Die Hofeinfahrt ist zudem videoüberwacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Verfahren ist eingeleitet worden.