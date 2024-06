Dessau/MZ. - Mehrere Männer haben sich am Donnerstag, 6. Juni, Zutritt zu einem seniorengerechten Wohnhaus im Dessauer Stadtteil Alten verschafft.

Nach Angaben der Polizei in Dessau-Roßlau hatten die Unbekannt dort mehrere im Gebäude befindliche Wohnungen der dort ansässigen Senioren betreten. Die Betroffenen wurden jeweils durch einen Mann aufgefordert, eine Unterschrift zu leisten, während sich mindestens eine weitere Person mit in den Räumlichkeiten aufhielt. Bisher sind der Polizei drei geschädigte Personen bekannt, die jedoch nach eigenen Angaben alle keine Unterschrift geleistet hatten. Was unterschrieben werden sollte, dazu lagen der Polizei am Freitag keine Informationen zu.

Auch interessant: Überholmanöver geht schief - VW wird auf der A9 bei Dessau gegen Reisebus geschleudert

Durch die Geschädigten und weitere Zeugen wurde allerdings Personenbeschreibungen der Männer abgegeben: Der erste Mann hatte schwarze kurze Haare, trug ein blaues Hemd, eine lange Hose in der Farbe Schwarzgrau sowie eine Brille. Der zweite Mann hatte eine blaue Schirmmütze und kurze, braune Haare. Er soll eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine hellbraune Jacke getragen haben.

Augenscheinlich wurde aus den Wohnungen nichts entwendet, so dass bislang kein materieller Schaden entstand. Die Ermittlungen aber dauern an.