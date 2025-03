Der Tüv und die Dekra haben für 2024 Zahlen dazu veröffentlicht, wie die Fahrschüler in den Prüfungen abschneiden. Wie sich die Zahlen erklären lassen und was dagegen getan wird.

Neue Materialien für die Theorieprüfung sind in Planung.

Dessau/Magdeburg/MZ. - Zumindest eines sind die Fahrschüler in Sachsen-Anhalt: ehrlich. Im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern gibt es in Sachsen-Anhalt 2024 wenige Täuschungsversuche in den Fahrprüfungen. Das geht aus einer Erhebung des Tüv gemeinsam mit der Dekra hervor. Vor allem zeigen die Zahlen jedoch, wie viele Fahrschüler die Fahrprüfungen bestehen.