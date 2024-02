Die Idee vom „Haus der Vereine“ in Roßlau nimmt neue Fahrt auf. Der Ortschaftsrat Roßlau hat eine Vorlage erarbeitet. Was das Ziel ist.

Sekundarschule Roßlau bald komplett in Goethestraße - Wird Bietheschule ein „Haus der Vereine“?

Während die Sporthalle in der Biethe (l.) außerschulisch dicht belegt ist, gehen im großen Schulhaus bald die Lichter aus.

Rosslau/MZ. - Für die Nachnutzung des einstigen Pflegeheimes in der Waldstraße war die Idee zwar begrüßt, aber nicht stringent genug verfolgt worden. Nun nimmt die Idee vom „Haus der Vereine“ an anderer Stelle Fahrt auf, erreicht inzwischen den Status einer Vorlage an den Stadtrat Dessau-Roßlau.