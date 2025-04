Zugriff am frühen Abend Stundenlanger SEK-Einsatz in Roßlau - 45-jähriger Mann bedroht Polizisten mit einem Messer

In Dessau-Roßlau hat es am Donnerstag einen mehrstündigen SEK-Einsatz gegeben. Was die Hintergründe waren und wie der Einsatz endete.