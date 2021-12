Seit Donnerstag - Deutsche Post DHL nimmt zehnte Packstation in Dessau-Roßlau in Betrieb

Dessau-Roßlau/MZ - Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und Paketempfang in Dessau-Roßlau weiter ausgebaut und am Donnerstag ihre zehnte DHL Packstation in der Doppelstadt in Betrieb genommen. Diese hat 67 Fächer und befindet sich in der Mannheimer Straße 5. Auch dort können die Kunden kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen.

Die anderen neun Paketautomaten befinden sich in Dessau-Roßlau in der Kavalierstraße 49 (Rathaus-Center, Zugang Am Alten Theater), in der Marienstraße 29 (Zugang über Teichstraße), in der Roßlauer Allee 4 (Aldi-Markt), in der Helmut-Kohl-Straße 82 (Star-Tankstelle), in der Kochstedter Kreisstraße 50 (Star-Tankstelle), in der Köthener Straße 70a (Lidl-Markt), in der Karl-Liebknecht-Straße 5 (Zufahrt Uhlandstraße), in der Magdeburger Straße 38a (am Aldi-Markt) und am Luchplatz 3 (am Rewe-Markt).

DHL hatte im Jahr 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt den Packstations-Service eingeführt und betreibt bundesweit aktuell mehr als 7.000 Automaten. Bis 2023 soll die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf rund 12.500 Automaten erhöht werden.