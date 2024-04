Drei Jubiläen gleichzeitig Seit 130 Jahren Retter in der Not: Freiwillige Feuerwehr Alten feiert

Am 20. April feiern die Aktiven sowie die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr Alten ihre Jubiläen. Was die Besucher alles erwartet und warum man optimistisch in die Zukunft schaut.