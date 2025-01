Dessau/MZ. - Der Jahreswechsel wird von vielen Dessau-Roßlauern genutzt, um gründlich aufzuräumen und auch auszumisten. Das stand auch bei Axel Mehnert auf der Tagesordnung. Der Dessauer fürchtet seit dem 1. Januar 2025 aber ein Entsorgungsproblem bei Alttextilien. „Nun habe ich ein paar alte Socken, die man wirklich nicht mehr verwenden kann. Außerdem fielen in der Garage einige (schmutzige) Putzlappen an. In die Restmülltonne darf ich sie nicht mehr tun“, schrieb er an die MZ. Grüne, gelbe, blaue Tonne scheiden aus. Und in der Altkleidersammlung seien diese Sachen ja auch fehl am Platz. Zudem fürchtet Mehnert, bei Fehlentsorgung mit einem saftigen Bußgeld belangt zu werden. Wohin also mit den alten Socken und Lappen?

