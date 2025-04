Das Ziebigker Gärtnerfest spricht jedes Jahr Gärtner, Heimat-Interessierte und Regionalkäufer an. Was die Besucher dieses Mal erwartet.

Sehen, Staunen, Kaufen und Genießen: Ziebigk lädt am Wochenende wieder zum Gärtnerfest ein

Dessau-Rosslau/MZ. - Wenn die Natur erwacht ist, dann steht auch wieder das Gärtnerfest rund um die Ziebigker Kirche in den Startlöchern. Diesmal, zum nunmehr 18. Mal, lädt der Heimatverein Ziebigk, am Samstag, 26. April, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Ziebigker Kirche zum Sehen, Staunen, Kaufen und Genießen ein.