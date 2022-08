Sechs Richtige bringen über 2,3 Millionen Euro - Dessau-Roßlau hat neuen Lotto-Millionär

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlau hat seit dem Wochenende einen neuen Lotto-Millionär: Der Spieler war der einzige bundesweit, der am Samstagabend alle sechs der 49 Gewinnzahlen (7, 16, 18, 32, 39 und 46) im Lotto „6 aus 49“ richtig hatte. Das brachte ihm genau 2.345.951,80 Euro. Zum Knacken des Lotto-Jackpots mit 14 Millionen Euro fehlte lediglich die richtige Superzahl, die 5. Die Chance auf den Sechser im Lotto liegt bei etwa 1 zu 15 Millionen.

Der Gewinner könnte derzeit im Urlaub sein. Die Lotto GmbH zieht diesen Schluss, weil der Spieler mit zwei Tipps für Lotto „6 aus 49“ und den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 gleich für mehrere Ziehungen gespielt hat. In den nächsten zwei Wochen können damit noch weitere Gewinne dazukommen. Der Spieleinsatz lag bei 25,20 Euro.

Lotto Sachsen-Anhalt gratuliert zum „schönsten Sommerferien-Ausklang“

„Dieser Gewinn ist wohl der schönste Sommerferien-Ausklang, den man sich vorstellen kann“, gratulierte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Pressemitteilung. „Hier geht der Urlaub möglicherweise in die Verlängerung, wenn der Millionenbetrag auf dem Konto ist. Ich lade den frischgebackenen Millionär oder die Millionärin gern nach Magdeburg ein, um persönlich zu gratulieren.“

Der Gewinner ist der 116. Lotto-Millionär seit 1991 in Sachsen-Anhalt und der erste Millionengewinner in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt. In Dessau-Roßlau wurden seit 1991 sieben Spieler zu Millionären. Der Gewinn kann ab sofort in allen Lotto-Verkaufsstellen im Land oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden.