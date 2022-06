Krieg in der Ukraine Schwierige Wohnungssuche: Hotel in Dessau hat schon 59 Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen

Bislang wurden 500 Flüchtlinge in Dessau-Roßlau angekommen. Aktuell gelingt es der Stadt aber nur langsam, Flüchtlinge anders als in Not- und Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Einen Teil der geflohenen Ukrainer hat jetzt das Dormero Hotel aufgenommen. Warum die Wohungssuche nur so langsam klappt.