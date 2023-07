Bei einem schweren Wildunfall auf der A9 zwischen Thurland und Wolfen ist es in der Nacht zum Montag zu einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro gekommen.

Schwerer Wildunfall auf A9 bei Dessau - Drei Autos fahren in Wildschwein-Rotte

Eine Wildschweinrotte hatte in der Nacht zum Montag die A9 bei Dessau überquert.

Dessau/MZ - Bei einem schweren Wildunfall auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Thurland und Wolfen ist es in der Nacht zum Montag zu einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro gekommen. Vier Wildschweine verendeten an der Unfallstelle.

Der Mini einer 27-Jährigen, der Mercedes eines 56-Jährigen und der Ford eines 59-Jährigen waren kurz nach Mitternacht auf der linken und mittleren Fahrspur mit mehreren Wildschweinen kollidiert, die die Autobahn querten. Autofahrer und Insassen blieben unverletzt.