In der Mannheimer Straße hat es am Montag einen Unfall gegeben. Was der Ermittlungsstand ist.

Der Toyota nach dem Unfall mit dem Radfahrer: Der 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in der Mannheimer Straße in Dessau ist am Montagnachmittag, 8. September, ein Radfahrer von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Eine 57-jährige Toyota-Fahrerin hatte gegen 15.15 Uhr die Mannheimer Straße in Richtung Argenteuiler Straße befahren. Kurz vor der Einmündung zur Handwerkerstraße war dann nach Polizeiangaben plötzlich ein 45-jähriger Fahrrad-Fahrer vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren. Dort kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer prallte gegen die Frontscheibe des Autos und stürzte dann zu Boden.

Während der Unfallaufnahme wurde durch einen Atemalkoholtest festgestellt, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Wert lag über zwei Promille. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.