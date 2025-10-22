Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag auf der B184 in Roßlau gekommen ist.

Schwerer Unfall auf Kreuzung in Roßlau - VW-Fahrer kracht beim Abbiegen gegen einen Skoda

Rosslau/MZ. - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag, 21. Oktober, auf der B184 in Roßlau gekommen ist.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Dessau-Roßlau hatte ein 46-jähriger VW-Fahrer gegen 11.55 Uhr die Magdeburger Straße in Richtung Zerbst befahren und wollte dann vor dem Ortsausgang in Roßlau nach links in den Triftweg abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda eines 37-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Autofahrer verletzt. Der Fahrer des VW wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Fahrer des Skodas lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab und gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Die beiden Fahrzeuge waren nach der heftigen Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Magdeburger Straße musste zur Unfallaufnahme durch de Polizei und für die Bergung der Fahrzeuge von etwa 12 bis 13 Uhr gesperrt werden.