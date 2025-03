Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B184 ist am Freitag, 28. Februar, die 62-jährige Fahrerin eines Ford schwer verletzt worden. Der Sachschaden ist hoch.

Schwerer Unfall auf B184 in Dessau: Lkw erfasst einen Ford - Frau am Steuer wird schwer verletzt

Am Abzweig Heidestraße

Dessau/MZ. - Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B184 im Süden von Dessau ist am Freitag, 28. Februar, die 62-jährige Fahrerin eines Ford schwer verletzt worden.

An diesem Morgen hatte gegen 8.15 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Lkw MAN die B 184 aus Richtung Wolfen in Richtung Dessau-Roßlau befahren und war auf Höhe der Einmündung Heidestraße mit dem von rechts kommenden Ford der 62-jährigen Fahrerin kollidiert. Die Frau kam aus der Heidestraße und wollte nach links in die B 184 einbiegen.

Die Kreuzung wird durch eine Ampel geregelt, die in Betrieb war. Laut mehrerer Zeugen zeigte die Ampel für die Ford-Fahrerin grün. Diese wurde durch den Unfall schwerverletzt und wurde stationär im Städtischen Klinikum behandelt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Fahrtenschreiber des offensichtlich unfallverursachenden Lkw-Fahrers wurde sichergestellt, zudem wurde gegen den Lkw-Fahrer ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.