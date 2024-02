Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Abitur auf dem Walter-Gropius-Gymnasium oder am Philanthropinum? Das entscheiden künftig nicht mehr Eltern und Schüler, die in der 5. Klasse auf ein staatliches Gymnasium wechseln, sondern ihr Wohnort. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die viel diskutierten und umstrittenen Schuleinzugsbezirke beschlossen.