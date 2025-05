Erneut ist in Dessau ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste sich durch unwegsames Gelände kämpfen und eine große Fläche löschen.

Schon wieder ein Waldbrand in Dessau: 8.000 Quadratmeter stehen in Flammen

Der Brand lag in unwegsamen Gelände.

Dessau/MZ. - Der knochentrockene Waldboden hat es ermöglicht, dass es am Mittwochmorgen erneut zu einem Waldbrand in Dessau-Roßlau gekommen ist. Wie die Einsatzleiterin Deborah Thomas mitteilt, war gegen 9.05 Uhr ein Feuer im Bereich der Mosigkauer Heide gemeldet worden.

Nach einer umfangreichen Lagererkundung konnte der Waldbrand südlich des Heidebrückenwegs zwischen Eisenbahntrasse und der Bundesstraße 184 lokalisiert werden. Der Waldbrand erstreckte sich auf eine Fläche von etwa 8.000 Quadratmetern abseits der Wege.

Eine Rauchsäule war weithin sichtbar. Foto: Feuerwehr Dessau

Das Feuer wurde über Wasser aus drei Strahlrohren bekämpft. Insgesamt wurden rund 40.000 Liter Wasser und Netzmittel ausgebracht. Dabei wurde die Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken aus einem Hydranten Höhe Jagdschloss hergestellt sowie über Pendelverkehr mit einem Tanklöschfahrzeug. Darüber hinaus wurde durch einen Forstbetrieb Löschwasser aus einem Wasserwagen zur Verfügung gestellt. Durch den Forstbetrieb wurde auch mittels Pflug eine Brandschutzstreifen um das betroffene Areal gezogen, um die Ausbreitung weiter einzudämmen.

Von Mitarbeitern des Forstbetriebs mussten 20 Bäume gefällt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Dessau-Süd, Kochstedt, Waldersee und Roßlau mit insgesamt 27 Kräften und acht Fahrzeugen sowie einer Drohne. Die Feuerwehr hatte erst am Montag einen Waldbrand gelöscht. Am 8. Mai brannte es am Spitzberg. Brandstiftung liegt nahe.