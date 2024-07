Dessau-Rosslau/MZ/SIB. - Die Klinik für Radiologie und Neuroradiologie hat mit Dr. Justus Kleine einen neuen Chefarzt bekommen. Das hat das Städtische Klinikum Dessau mitgeteilt. Der gebürtige Hannoveraner Kleine hatte zuletzt sieben Jahre als Oberarzt am Institut für Neuroradiologie an der Charité Berlin gearbeitet. Er folgt auf Dr. Karsten Stock, der das Klinikum auf eigenen Wunsch verlassen hat.

„Erfahrener und renommierter Neuroradiologe“ wechselt an das Klinikum dessau

„Mit Dr. Kleine haben wir einen erfahrenen und renommierten Neuroradiologen gewonnen“, freut sich der Ärztlicher Direktor, Dr. Joachim Zagrodnick, über den neuen Chefarzt, der nach dem Wechsel von der Spree an Mulde und Elbe seinen Dienst am 1. Juli aufgenommen hat. Zusammen mit seinem Team könne das hiesige Klinikum nun das gesamte Spektrum des Fachbereiches anbieten: Von der Diagnostik, Radiologie und Neuroradiologie bis hin zur Behandlung von Kindern.

Dr. Justus Kleine ist neuer Chef der Klinik für Radiologie. Foto: SKD

Der 57-Jährige hat Humanmedizin an der Freien Universität (FU) Berlin studiert. Es folgten die Ausbildungen zum Facharzt für Neurologie am Klinikum Großhadern der Ludwig Maximilian Universität München und für Radiologie mit Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie in der Radiologie Oberland am Krankenhaus Agatharied (Landkreis Miesbach) und am Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München. Vor seiner Zeit in der Charité war er als Oberarzt am Institut für Neuroradiologie des Klinikums Rechts der Isar und am Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin tätig.

Neue Technik fürs Team: Zeitnah steht die Erneuerung des Großgeräteparks mit dann hochmodernen CTs und MRT im Klinikum Dessau an

Dr. Kleine ist verheiratet mit einer Ärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die derzeit noch in Berlin arbeitet. Die Eltern von drei erwachsenen Kindern haben aber ihren Hauptwohnsitz bereits in die Bauhausstadt verlegt, so das Klinikum. „Entsprechend meinem bisherigen Tätigkeitsschwerpunkt will ich zunächst die neuroradiologisch-interventionellen Therapieverfahren sichern und ausbauen, insbesondere beim akuten Schlaganfall, für die Menschen in Dessau-Roßlau und in der weiteren Region. Dies erfordert die Präsenz am Ort“, stellt der neue Chefarzt klar.

Mit dem Team aus erfahrenen Fach- und Oberärztinnen, motivierten Assistenzärzten und weiteren Fachkräften wolle man radiologische Diagnostik und Therapie für die Patienten des Klinikums auf hohem Niveau gewährleisten. Dafür stehe zeitnah die Erneuerung des Großgeräteparks mit dann hochmodernen CTs und MRT ins Haus.