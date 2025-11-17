An den Feiertagen genießen die Dessau-Roßlauer gern ein festliches Essen im Restaurant. Viele sind schon lange restlos ausgebucht. Wo gibt es noch Plätze in der Weihnachtszeit?

Schlemmen und genießen: Wo in der Weihnachtszeit noch Tische reserviert werden können

Bei Ronny Beckmann (l.) und Steffen Warnack im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ in Dessau-Roßlau sind die Weihnachtsfeiertage seit einem Jahr ausgebucht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Lebkuchen, Spekulatius und Schokoladenweihnachtsmänner liegen schon seit einer ganzen Weile in den Supermärkten aus. Das Weihnachtsfest rückt immer näher und schon bald können wir uns wieder auf Entenkeule, Gans, Wildgulasch oder Ähnliches freuen. Aber wo gibt es in den Gaststätten in Dessau-Roßlau eigentlich noch freie Plätze zum Weihnachtsfest und in der Adventszeit?