Der Gleisrückbau der Straßenbahnlinie 4 im Dessauer Süden ist zum Problem für Gewerbetreibende geworden, weil niemand mehr von der Helmut-Kohl-Straße auf die Kreuzbergstraße abbiegen kann. Was die Stadtwerke zur Kritik an fehlenden Vorabinformationen und zur Ausschilderung sagen.

Schlechte Ausschilderung an Baustelle: Laut Stadtwerken Dessau sind Gewerbetreibende nicht unmittelbar betroffen

Abbiegen in die Kreuzbergstraße ist von der Helmut-Kohl-Straße nicht möglich, eine Umleitung nach Raguhn ausgeschildert. Hinweise aber fehlen, wie man nun in die Kreuzbergstraße kommt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nicht bekannt.

Dessau/MZ. - „Die Informationen zur Baumaßnahme Kreuzbergstraße / Gleisrückbau erfolgten rechtzeitig über die Webseite der DVV sowie durch die Pressemitteilung am 19. September“, heißt es in der Reaktion der Stadtwerke auf Kritik an der mit der Baumaßnahme verbundenen Sperrung der Kreuzung Helmut-Kohl- und Kreuzbergstraße.