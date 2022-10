Schlafener junger Frau wird in Bus der Rucksack gestohlen - Polizei in Dessau fasst Täter

Eine junge Frau hatte am Freitagnachmittag in einem Bus gesessen und war während der Fahrt eingenickt. Ihren Rucksack hatte sie neben sich auf den Platz gestellt.

Dessau/MZ - Den dreisten Diebstahl eines Rucksacks hat die Polizei am Freitag fast direkt nach der Tat aufklären können. Eine junge Frau hatte am Freitagnachmittag in einem Bus gesessen und war während der Fahrt eingenickt. Ihren Rucksack hatte sie neben sich auf den Platz gestellt. An einer Haltestelle in Dessau-Nord griff ein unbekannter Mann plötzlich nach dem Rucksack und flüchtete aus dem Bus.

Die Polizei wurde sofort alarmiert. Durch die eingesetzten Kollegen konnte der Täter samt des Rucksacks noch in unmittelbarer Nähe der Haltestelle angetroffen und gestellt werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder in die Freiheit entlassen. Das Diebesgut wurde von den Beamten sichergestellt.

Die glückliche Geschädigte wurde wenig später darüber informiert, dass sie ihr Eigentum demnächst wieder bei der Polizei in Empfang nehmen kann. Die Erleichterung darüber war bei der jungen Frau groß.