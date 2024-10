Rosslau/MZ. - Der aktuell gute Wasserstand in der Elbe lässt bei den Anliegern im Industriehafen Roßlau wieder Schiffsverkehr zu. So waren in dieser Woche beidseitig der Kaimauer Binnenschiffe vertäut. So wurde an der Kaikante Süd beim Agrarhandel Thiem ein Schiff mit Gerste beladen, das sich dann auf den Weg zum Hafen Veghel in den niederländischen Provinz Noord-Brabant machte.

Auch auf der gegenüber liegenden Kaimauer Nord herrschte Betriebsamkeit. Hier wurde am Mittwoch beim Geltinger gleichfalls aus dem Silo in einen Schiffsbauch verladen. Auch dieser Transport nimmt Kurs in Richtung Nordsee. Erwartet und gelöscht wird diese Fracht im Hafen Wanssum in der Provinz Limburg. Foto: Thomas Ruttke