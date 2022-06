Schiebersystem noch nicht kalibriert - Mosigkauer in Sorge vor nächstem Hochwasser

Konkret geht es um das Projekt „Hangfichten“, das Wasser in ein Rückhaltebecken leiten soll. Was fehlt, ist ein Szenarienpapier.

Das Hochwasserbauwerk in Mosigkau funktioniert derzeit nur eingeschränkt.

Mosigkau/MZ - In dem häufig von Überflutungen und Starkregenereignissen betroffenen Mosigkau wächst die Sorge, beim nächsten Hochwasser nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Das machte der Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber in der Sitzung des Dessau-Roßlauer Feuerwehr- und Hochwasserausschusses in dieser Woche deutlich.