Das Einsatzstichwort war ein „Scheunenbrand“. Vor Ort in Mosigkau angekommen, stellte sich die Situation anders dar.

Mosigkau/MZ. - Ein brennender Misthaufen hat zum ersten Advent die Feuerwehren im Westen von Dessau beschäftigt.

Diese waren am Sonntag, 1. Dezember, gegen 15.50 Uhr zu einem Scheunenbrand im Bereich der Straße „Am Reitplatz“ in Mosigkau alarmiert worden. Bei Ankunft der Feuerwehr bestätigte sich das Einsatzstichwort aber nicht. Bei der Lageerkundung wurde als mutmaßliche Ursache für den Alarm eine Rauchentwicklung mit kleiner Flammenbildung an einem Misthaufen ermittelt.

Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde unverzüglich mit der Brandbekämpfung begonnen. Im Einsatzverlauf war es notwendig, einen großen Teil des Misthaufens „umzusetzen“. Dies wurde mit einem Teleskoplader erledigt. Durch das Abtragen des Misthaufens war es möglich, an die tieferliegenden Glutnester zu gelangen und diese abzulöschen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude wurde verhindert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kochstedt und Mosigkau mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen.

Zur Brandursache erfolgen die Ermittlungen durch die Polizei. Zur Höhe des Sachschadens wurde keine Angaben gemacht.