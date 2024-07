In Dessau-Roßlau sind am Freitag und am Samstag zahlreiche Autos beschädigt worden.

Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlau sind am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, zahlreiche Autos beschädigt worden. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt. Die Taten verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet, ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

In der Wiener Straße in Dessau-Süd wurde an einem Toyota die Seitenscheibe eingeschlagen und diese dadurch völlig zerstört. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. In der Kavalierstraße in Dessau Mitte wurde an einem VW die Heckscheibe eingeschlagen.

In der Rabestraße in Dessau-Nord wurde an einem Renault eine etwa zehn Zentimeter große Delle an der hinteren rechten Tür festgestellt. In der Bertolt-Brecht-Straße, in der Nähe zur Rabestraße, wurden an zwei VW die Seitenscheiben eingeschlagen. Ein Anwohner hatte hier am Sonnabend, 13. Juli, gegen 6 Uhr laute Knallgeräusche wahrgenommen. Andere Beobachtungen gab es nicht.

Im Pappelgrund schließlich, in Dessau-Zoberberg, wurde an einem Nissan am Heck ein langer Kratzer festgestellt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.