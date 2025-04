Dessau/MZ. - Der Schaufelraddampfer „Dresden“ hat am Montag, 14. April, noch einmal am Kornhaus in Dessau Station gemaht und hat die Stadt am Dienstagvormittag, 15. April, in Richtung Wittenberg verlassen. Vorigen Sonntag hatte das Schiff hier schon einmal angelegt.

Dessauer konnten historisches Dampfschiff besichtigen

Das historische Boot hat dabei erneut viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. „Nicht wenige nutzten die Chance, um einmal über das Dampfschiff zu laufen. Vielleicht, um bei der nächsten Auflage unserer Hamburg-Tour mit auf Reisen zu gehen?“, freute sich Reiseveranstalter Michael Hillmann auf Facebook über das große Interesse.

Die Passagiere der „Dresden“ unternahmen unterdessen eine Stadtrundfahrt und erfuhren viel Wissenswertes vom Bauhaus, von den Meisterhäusern oder dem Anhaltischen Theater.

Schaufelraddampfer mit Tagesetappe von Magdeburg nach Dessau

Die Tagesetappe der „Dresden“ hatte am Montag in Magdeburg begonnen, „wo uns die Freunde des Museumsdampfers "Württemberg" einen herzlichen Abschied bereitet hatten“, so Hillmann. „Auf der folgenden Strecke entdeckten wir wiederum viel Sehenswertes, begleitet auch vom herrlichen Wetter, was das Gros unserer Gesellschaft auf das Sonnendeck lockte.“