Schafherde an der Wallwitzburg bei Dessau wieder ausgebüxt: Bahn ordnet Langsamfahren an

An den Bahngleisen

Die Bahn ordnete ein Langsamfahren der Züge an.

Dessau/MZ. - Eine freilaufende Schafherde hatte ein aufmerksamer Dessauer am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in unmittelbarer Nähe der Bahngleise auf Höhe Wallwitzturm entdeckt und dies per Notruf gemeldet.

Eine Streife der Bundespolizei erwirkte daraufhin über die Notfallleitstelle der Bahn einen sogenannten Langsamfahrbefehl für die betroffenen Züge. Die Herde mit etwa 30 Schafen haben die Bundespolizisten aus dem Gefahrenbereich getrieben und den Besitzer kontaktiert. Anschließend wurden die Tiere auf ihre umzäunte Weide gebracht, dort hatte ein Teil des Gatters offengestanden. Glücklicherweise ist bei dem „Ausflug“ kein Tier verletzt worden. Im Bahnverkehr kam es aufgrund der Langsamfahrt bei drei Zügen zu zwölfminütigen Verspätungen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut daraufhin, dass bei der Haltung von Nutz- und Weidetieren auf eine sichere Unterbringung zu achten ist. In Fällen wie diesem wird stets geprüft, ob dem Halter der Tiere eine Pflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wenn ja, wird ein Bußgeld fällig und hat er für Schäden aufzukommen.