Schaden im vierstelligen Bereich - Außenspiegel von Dessau in Dessau-Süd abgetreten

Dessau/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos in Dessau-Süd beschädigt und mehrere Tausend Euro Schaden hinterlassen.

In der Linzer Straße wurde der Außenspiegel der Fahrertür eines Jaguars zerstört. In der Heidestraße, in Höhe der Haus-Nummer 188, traf es den Außenspiegel eines Skodas. Der Außenspiegel eines BMW wurde im Querweg abgetreten, im Mittelring der eines Audis. Die Taten haben sich zwischen Sonnabend, 17.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ereignet.