Schäden am Toyota, unsicheres Fahren - Polizei stoppt einen 71-Jährigen auf A9 bei Dessau

Dessau/MZ. - Ein Toyota mit zahlreichen Beschädigungen ist am Samstagabend auf der A 9 bei Dessau in das Visier der Autobahnpolizei geraten.

Das Fahrzeug wurde gegen 20.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Dessau-Ost in Fahrtrichtung München festgestellt und dann gestoppt, auch, weil der Fahrer mehrfach nicht die Spur halten konnte. In der anschließenden Kontrolle konnte der 71-Jährige keine klaren Angaben zu den Beschädigungen an seinem Auto machen und erweckte ein körperlich und geistig unsicheres Auftreten.

Aufgrund dessen forderten die Beamten einen Rettungswagen zur medizinischen Begutachtung des Mannes an. Nach der Überprüfung wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.