Säugling muss nach Unfall in Klinik - Motorrad geht in Flammen

Zerbst/MZ - Bei einem Unfall am Montag in Zerbst sind ein Säugling sowie eine weitere verletzt und ein Motorrad in Brand geraten.

Gegen 17 Uhr war ein 37 Jahre alter Nutzer eines Pkw Peugeot auf der B 184 aus Richtung Zerbst in Richtung Schora unterwegs.

Am Abzweig nach Moritz beabsichtigte er, nach links in diesen einzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Krad. Der ebenso alte Zweiradfahrer kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dort geriet sein Fahrzeug in Brand. Durch einen Zeugen konnten die Flammen jedoch schnell gelöscht werden.

Der Kraftradfahrer wurde leicht verletzt, lehnte vor Ort jedoch eine medizinische Behandlung ab. Ein sich im Peugeot befindlicher wenige Monate alter Säugling wurde durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht und konnte noch am selben Tag wieder entlassen werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 14.500 Euro.