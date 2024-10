Bei einem Einbruch auf ein Baustellengelände in Rodleben haben unbekannte Täter am langen Wochenende einen Schaden von etwa 20.000 Euro hinterlassen.

Rüttelplatte und mehrere Werkzeuge fehlen: Diebe dringen auf Baustelle in Rodleben ein

Rodleben/MZ. - Bei einem Einbruch auf ein Baustellengelände in Rodleben haben unbekannte Täter am langen Wochenende einen Schaden von etwa 20.000 Euro hinterlassen. Den Einbruch hatte am Montag ein 31-jähriger Mann angezeigt.

Nach seinen Angaben hatten sich die Täter zwischen Mittwoch, 2. Oktober, 16 Uhr, und Montag, 7. Oktober, 6 Uhr gewaltsam Zutritt verschafft und eine Rüttelplatte von dem Gelände entwendet. Zudem wurde ein Baustellen-Container aufgebrochen und aus diesem diverse Werkzeuge gestohlen.

Eine genaue Schadenshöhe konnte vor Ort nicht benannt werden. Nach ersten Schätzungen geht man von über 20.000 Euro aus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.