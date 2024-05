Ein neues Spielgerät wurde am Freitagnachmittag in der Zerbster Straße in Dessau offiziell freigegeben. Worauf sich Kinder freuen können.

Das neue Spielgerät in der Zerbster Straße kam direkt gut bei den Kindern und Eltern an. Besonders beliebt war der Sandkasten.

Dessau/MZ. - Es dauerte nur wenige Sekunden und schon waren die Rutsche, das Klettergerüst und vor allem der Sandkasten in Beschlag genommen. „Mama guck mal, eine Schaukel“, freute sich ein kleines Mädchen. Das neue Spielgerät in der Zerbster Straße kommt bei den Kindern anscheinend richtig gut an. Am Freitagnachmittag wurde es von Jacqueline Lohde, Beigeordnete für Bauen und Stadtgrün, eröffnet - im Beisein vieler Vertreter der Stadt und Familien.