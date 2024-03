Ein kleiner Krimi hat sich am Sonntagvormittag, 10. März, auf dem Hauptbahnhof in Dessau abgespielt. Mit einem Happy End für eine 35-jährige Ukrainerin. Und einen bösen Überraschung für den Täter.

Rucksack am Hauptbahnhof in Dessau gestohlen - Ukrainerin ortet gestohlenes Handy in Halle

Krimi am Sonntagvormittag

Blick auf den Hauptbahnhof in Dessau. Hier nahm am Sonntag ein Krimi seinen Anfang.

Dessau/MZ. - Ein kleiner Krimi hat sich am Sonntagvormittag, 10. März, auf dem Hauptbahnhof in Dessau abgespielt.

Ein Frau aus der Ukraine hatte dort gegen 9.15 Uhr ihren schwarzen Rucksack auf dem Bahnsteig 4 vergessen. Mit Folgen: Ein Unbekannter nutzte die Situation aus, nahm das Gepäckstück an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Rucksack befanden sich unter anderem Bargeld in Höhe von 370 Euro, ein iPhone samt Ladekabel, Airpods sowie der ukrainische Reisepass und die Aufenthaltserlaubnis der 35-Jährigen.

Bestohlene Frau aus der Ukraine hatte bei der Bundespolizei in Dessau Strafanzeige gestellt

Die Frau erstattete bei der Bundespolizei in Dessau Anzeige und hatte Glück: Sie konnte ihr Mobiltelefon im Bereich des Hauptbahnhofes Halle orten. Die Bundespolizisten informieren ihre Kollegen in Halle, die gegen 13.35 Uhr einen 28-Jährigen schlafend in einem nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereich des Hauptbahnhofes feststellten.

Bei der sich anschließenden Kontrolle konnte der aus der Slowakei stammende Mann keine Identitätspapiere vorweisen. Ein Beamter durchsuchte den Mann nach Ausweisdokumenten. Papiere wurden nicht festgestellt, jedoch ein iPhone, die Kopfhörer und 215 Euro, die der bestohlenen Ukrainerin unter anderem aufgrund der Ortung zweifelsfrei zugeordnet werden konnten.

Für alle weiteren Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf die nahe gelegene Dienststelle in Halle gebracht. Das aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt.

Mutmaßlicher Täter aus der Slowakei wurde von drei Staatsanwaltschaften gesucht

Beim Abgleich der Daten des Slowaken im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaften Cottbus, Berlin und Traunstein wegen diverser Delikte seinen aktuellen Aufenthaltsort ersucht haben. Zugleich zeigte sich ein gültiges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle. Der 28-Jährige erhielt Strafanzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Die ausschreibenden Behörden wurden über den aktuellen Aufenthaltsort entsprechend unterrichtet.

In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und nicht stehen zu lassen. Neben einem möglichen Diebstahl wie in diesem Fall könne ein herrenloses Gepäckstück auch zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers führen.